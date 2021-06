Rosie Rivera dice que le da ‘ansiedad’ hablar con la prensa

Los Ángeles.- Tras la polémica generada por la solicitud de los hijos de Jenni Rivera, para hacerle una auditoría a su tía Rosie Rivera, una vez que se reveló que Jenni dejó fuera de su testamento a ‘Chiquis’ Rivera, fue Rosie, quien dejó en claro que ya no quiere hablar más con la prensa, al menos con la de habla hispana.

Eso tras todo lo que ha ocurrido, y porque eso le ha causado ansiedad y molestias a su familia.

Desde ahora la respuesta es no, por favor, no me vayan a buscar al aeropuerto, que quede claro que estoy pasando por un trastorno post-traumático, que empezó con un abuso sexual, renació con la muerte de mi hermana y ahora con esto, me empieza a dar ansiedad”, reportaron los medios.