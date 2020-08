Rumoran que Camila, hija de Alejandro Fernández se casó embarazada

Jalisco.- Según rumores, la sorpresiva boda de Camila Fernández, hija de Alejandro Fernández, en plena pandemia, podría deberse a que espera su primer hijo al lado de su hoy esposo, Francisco Barba. Aunque la familia no se ha pronunciado para negarlo.

Y es que de acuerdo a rumores, la hija de ‘El Potrillo’ no vio a su novio por alrededor de tres meses a causa de la cuarentena. Y al verla, Francisco no quiso esperar y le propuso matrimonio a Camila de 22 años. Sin embargo, otros rumorean que se trata de un embarazo.

En el programa ‘Suelta la Sopa’ de Telemundo, Aylín Mujica comentó lo siguiente: “Sí, es una realidad, Camila Fernández, la hija de Alejandro Fernández, me enteré por una buena fuente de pueblo, está embarazada”.

Por cierto, el enlace fue uno de los más criticados por los medios de comunicación y la opinión pública, debido a que sus invitados no llevaban cubrebocas.

Alejandro Fernández acompañó y entregó en el altar a su hija Camila Fernández, quien luego de nueve meses de noviazgo, contrajo matrimonio el sábado pasado en Zapopan, Jalisco, con su novio Francisco Barba. Foto: Especial.

Ante este rumor, Camila Fernández no tardó en contestar a las preguntas sobre su posible embarazo.

No sé, nadie sabe. Me gustaría ser mamá, quién sabe si pronto, pero yo les aviso”, respondió tajante.

En una reciente entrevista para la revista TV notas, Camila Fernández habló sobre cómo fue su propuesta de matrimonio, contó detalladamente que su ahora esposo, Francisco Barba planeó toda una cena romántica en un rancho con velas y música, donde le propuso matrimonio y ella aceptó la propuesta.

Curiosamente, en anteriores entrevistas, Camila Fernández declaró que no planeaba casarse tan joven, dijo que prefería enfocarse en su carrera, además de sentirse por el momento muy feliz y contenta por su noviazgo. No obstante, en un par de meses todo cambió y ahora la hija de ‘El Potrillo’ hizo una boda en cuarentena, a la que no asistió su abuelo, don Vicente Fernández, debido a que él forma parte del grupo de riesgo ante la pandemia del Covid-19.