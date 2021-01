"Sacaron todo", asaltan a youtuber Memo Aponte en plena carretera

Jalisco.- Mediante un video subido a sus redes sociales, el youtuber Memo Aponte informó que él y su pareja Mónica Rosales fueron víctimas de un asalto.

Los hechos se registraron en la carretera mientras viajaban hacia Puerto Vallarta, y según detalló, un grupo de hombres armados los rodearon y les quitaron todas sus pertenencias.

Nos acaban de asaltar hace como dos horas, la verdad no habíamos subido nada porque el shock fue grande, veníamos en la autopista y nos quitaron todo, nuestras maletas, las computadoras, cámaras, nuestra ropa, no traemos nada, afortunadamente no nos quitaron el coche, afortunadamente estamos bien", contó Aponte.

Él y su novia habían decidido ir a Puerto Vallarta para disfrutar de unas vacaciones, así mismo, en el auto llevaban a su perrita llamada 'Molly'.

En medio de la autopista se nos cerraron los coches, se bajaron personas con armas y nos pidieron todo, abrieron la cajuela, las puertas, sacaron todo, nos dejaron incomunicados, afortunadamente el coche no se lo llevaron, quiero pensar que no se lo llevaron porque hoy en día es muy fácil rastrear un coche o no sé si no iban tras ello, siento que ya sabían quiénes éramos, porque ¿cómo sabían precisamente que traíamos el equipo, las cámaras?", comentó el youtuber.