Salma Hayek asegura que los hombres ricos son "discriminados"

Estados Unidos.- La actriz y cantante mexicana, Salma Hayek, comentó que los hombres ricos son "discriminados".

Mediante una entrevista para Dax Shepard, en el podcast Armchair Exper t, la actriz habló sobre su matrimonio con el multimillonario François-Henri Pinault y los comentarios que había recibido al contraer nupcias.

Cuando me casé con él, todos dijeron: 'Oh, es un matrimonio arreglado, ella se casó con él por el dinero'... Yo estaba como, 'Sí, lo que sea, per.... Piensa lo que quieras'. Quince años juntos y estamos muy enamorados”, expresó.