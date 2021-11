¡Viva México! Salma Hayek ya tiene su estrella en el 'Paseo de la Fama' en Hollywood

AM.- Acompañada de sus mejores amigos y familia, Salma Hayek develó su estrella en el Paseo de la Fama en Los Ángeles, lo que se convirtió en una ceremonia emotiva para todos.

Junto a Adam Sandler así como de Chloé Zhao, la mexicana, quien recientemente participó en la película de Marvel “Eternals”, habló sobre lo difícil que fue llegar hasta ese lugar.

La estrella de Hayek está situada muy cerca del Chinese Theatre, un emblemático cine de la calle Hollywood Boulevard, y ahí acudieron numerosos fans hispanos de la actriz para ver la ceremonia.

Con un elegante vestido negro de amplia falda, su escote y remates plateados en la parte superior, Hayek contó que era un día de inmensa alegría para ella pero también de "curación" por un episodio "terrorífico" de su pasado.

Salma explicó que, unos dos años después de venir a Estados Unidos sufrió un ataque con un par de amigos en Hollywood Boulevard cuando un hombre les atacó con un cuchillo.

Recuerdo que una vez fui al cine y alguien me dio golpes en la parte de atrás de mi butaca y me dijo:

Mexicana, no te sientes delante de mí. Vuelve a tu país'. Recuerdo que otra vez estaba haciendo fila en una cafetería y alguien me agarró del brazo, me sacó de la fila y me dijo: 'No voy a hacer fila detrás de una mexicana”