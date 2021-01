Sammy Pérez presume a su prometida y anuncia su boda

Colima.- El comediante Sammy Pérez Reyes, quien alcanzó la fama por su participación en el programa XHDRbZ, anunció que próximamente se casará con su novia.

Mediante Instagram, fueron compartidas una serie de fotos del actor y la joven en donde se muestran muy felices en Colima.

Me gusta mucho estar en Colima, también he ido a Manzanillo, pero me gusta más estar aquí”, comentó el actor.