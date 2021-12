Guanajuato.- Santa Fe Klan no escatimó en gastos para celebrar su cumpleaños número 22 junto a Maya Nazor, sus amigos, familia y cientos de invitados, y para que el festejo fuera en grande contó con la actuación de Eduin Caz y Grupo Firme, entre otros gruperos y cantantes.

A través de sus historias de Instagram, el rapero Santa Fe Klan compartió momentos de su festejo de cumpleaños, en el que se pudo ver el gran ambiente entre cientos de invitados, quienes se la pasaron cantando y bailando por más de diez horas, según consta en las publicaciones del guanajuatense.

Este lunes 29 de noviembre, Ángel Quezada, mejor conocido como Santa Fe Klan, cumplió 22 años, y para festejar no solo un año más, sino el éxito y reconocimiento del que goza actualmente, organizó una mega pachanga que estuvo amenizada por varios exponentes del género regional hasta que les llegó la luz del día siguiente.

Según los breves videos que compartió el músico capitalino en Instagram, le cantaron Luis Conrique, Sonido La Cumbita, Los Kombolokos y Eduin Caz con su Grupo Firme, entre otros.

Por supuesto que el baile no pudo faltar, y Santa Fe Klan dio muestra de sus mejores pasos al bailar las cumbias y las norteñas con su novia Maya Nazor.

Y fue precisamente Maya quien también compartió en su cuenta de Instagram más momentos del gran festejo de cumpleaños de su amado, a quien también dedicó unas emotivas palabras.

Feliz cumpleaños mi amor. Le pedí al cielo una estrella y no solo me mandó a la estrella más brillante del cielo; me mandó un amigo, un novio, un compañero de vida. Mereces todo lo bonito del Mundo y siempre estaré aquí para darte también el amor que mereces", escribió Maya.