Santa Fe Klan manda amor a Maya Nazor y lo ‘trollean’; le recuerdan a Fofo Márquez

México.- El músico guanajuatense Santa Fe Klan quiso tener un detalle romántico con su novia Maya Nazor, pero no contaba con los ‘haters’ quienes aprovecharon el momento para recordarles a Fofo Márquez, quien aseguró que la rubia influencer le había puesto el cuerno al rapero con él.

En una imagen en la que Ángel Quezada, mejor conocido como Santa Fe Klan, aparece junto a su novia Maya Nazor, el intérprete de la canción “Grandes Ligas” escribió unas líneas a su enamorada.

Eres la luz de mi obscuridad”, escribió Santa Fe Klan en la imagen de Instagram.

Como respuesta su novia escribió: “Me encantas mi amor, tú me haces fuerte”.

Junto a esta imagen, Santa Fe Klan escribió un romántico mensaje a su novia Maya Nazor. Foto: Instagram

Sin embargo, los enamorados no contaban con que los ‘haters’ les iban a recordar lo dicho por el ‘niño millonario’ Fofo Márquez, sobre que Maya le había sido infiel a Santa Fe Klan con él, y que la influencer es una mujer interesada.

Jajaja qué no se crea ángel, lo mismo le dijo a Fofo”, escribió un usuario.

“A Fofo también le encantas no te apures”, fue otro de los comentarios en Instagram. Sin embargo, seguidores de la mediática pareja los apoyaron con mensajes cariñosos. “Son tan hermosos me encantan me hacen creer que el amor si existe entre un hombre de barrio y de niña fresa”.

Maya Nazor publicó esta foto con el mensaje "todo fluye". Foto: Instagram

Santa Fe Klan de gira por el país

El rapero capitalino se encuentra en medio de su gira titulada Mala Vida Tour, con la que se presentará en varios puntos de la República Mexicana, incluído León, donde se presentará el 27 de noviembre próximo.

Santa Fe Klan ha tenido gran éxito tras estrenar el tema “Grandes Ligas” en el que colaboró con Snoop Dogg, Lupillo Rivera y Alemán.

Para varias de las fechas para su Mala Vida Tour ya ha agotado los boletos, incluso ha agregado más fechas, como la de Morelia, que recién se confirmó que será para el 6 de noviembre, cita a la que irá acompañado del músico Nanpa Basico.

