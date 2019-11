‘Sara Salazar era acompañante de caballeros antes de conocer a José José’

México.- Paulina Mondragón, amiga y confidente por décadas de José José hace algunos años, confesó que el cantante nunca amó a su viuda, Sara Salazar, quien era acompañante de caballeros antes de conocer al ‘Príncipe de la Canción’.

En entrevista con la periodista de espectaculos Pati Chapoy, Paulina contó que ella y su esposo conocieron al intérprete de ‘Almohada’ cuando él ya vivía con Sara Salazar.

Agregó que José José le confesó que no amaba a Sara Salazar pero que estaba agradecido porque ella le ofreció e insistió que se fuera a su departamento cuando salió de la universidad de las adicciones y él no tenía a dónde ir.

Contó que el ‘Príncipe de la canción’ conoció a Sara Salazar en una fiesta a través de un amigo del que no recuerda el nombre.

Él (José José) iba tomado, lo invitan a una fiesta, a un departamento, el amigo se va, lo deja ahí, en mal estado… se queda perdido y al otro día despierta en el departamento de Sara, con sus niñas, ya su amigo no estaba, no volvió, pasaron años para que lo ingresaran en la clínica y Sara fue a visitarlo ahí”, contó.

Agregó que José José le contó que no tenía idea de a qué se dedicaba la cubana Sara Salazar antes de conocerla.

Los mismos cubanos lo buscaron para decirle quién era Sara... es una situación muy riesgosa que la verdad a mi no me gustaría mencionar, pero si te puedo decir que José vivía con miedo, posiblemente por eso no dejaba esa relación”, dijo Maondragón.