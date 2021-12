México.- Sarita Sosa, quien se encuentra en pleito legal con sus dos hermanos por la herencia de su papá, José José, ahora tiene otro, pero con su esposo, Yimmy Ortiz, de quien se quiere divorciar, pero él le pide la mitad de sus bienes.

Incluso se rumora que si Sarita Sosa no le da lo que pide, Yimmy podría revelar todo lo que sabe de los últimos días de José José, informó Tv Notas.

Agregan que un amigo de la pareja le contó a la revista que atraviesan una crisis, incluso, la situación se ha recrudecido tanto, que ambos han caído en chantajes y amenazas.

Y que sus problemas tienen que ver con su mala situación económica, pues Sarita sigue buscando la manera de lucrar con el nombre y bienes de su papá.

Se dijo que ella ya estaba cansada de mantenerlo y que se quería separar de él, y es verdad, ahorita la situación entre ellos ya es insostenible, no se soportan y ¡están viviendo un infierno!”

Sarita Sosa y el guatemalteco iniciaron su noviazgo hace nueve años, en contra de la voluntad de José José, quien al final los apoyó. Se casaron hace siete años, pero desde entonces, Yimmy ya vivía a expensas de la familia de su esposa.

Yimmy siempre ha sido mantenido y atenido, y desde hace tiempo Sarita se dio cuenta de que su marido es un flojo y un bueno para nada; por su parte, ella es muy controladora con el dinero y por eso han tenido varias diferencias. Además, Sarita no lo trata muy bien que digamos”, contó la fuente sobre Sarita Sosa.

Y aunque al principio, Yimmy la apoyó en los planes para lucrar con la figura del “Príncipe de la Canción”, hoy no es así.

Aunque apaciguaron la crisis económica por la que atraviesan cuando Sara Salazar vendió en marzo pasado un departamento que tenía José José en Key Biscayne, Miami, por unos 10 millones de pesos, para ayudar a su hija, volvieron a las carencias.

Según la revista, cuando Sarita Sosa se vio amenazada por Anel Noreña, quien fue nombrada la heredera universal de José José, pensó en vender también la casa donde su padre pasó sus últimos días, en Miami, pero el guatemalteco le hizo una propuesta que lejos de gustarle, le molestó.

En cuanto Yimmy supo que su esposa quería vender la casa, de inmediato metió su cuchara y le sugirió algo que a ella no le gustó nada. Se le ocurrió decirle: ‘¿Por qué no mejor pones todo a mi nombre?, así no hay manera de que Anel reclame o pelee nada’”.