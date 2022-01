Rafael Amaya: Salen a la luz detalles de su relación con Luz Elena González

AM.-

Rafael Amaya ha dado un rumbo diferente a su vida, y ahora, tras aparecer en nuevos proyectos televisivos fue su exnovia, Luz Elena González, quien dio algunos detalles de su relación.

Conocí a Rafa porque tenía una novia que era mi vecina, termina con una novia que tenía y nos encontramos en un torneo de golf, que hizo Televisa, después nos volvimos a ver un antro, fui a bailar con mi prima y lo vi, se quedó bailando conmigo y dije ‘que niño tan lindo’. Lo veía y lo conocía, pero era como ‘X’. Pero esa noche fue como el click. Me dio un beso y dije ‘Dios mío, de aquí soy’. Nunca me habían besado tan bonito en mi vida y así”, relató.

Rafael Amaya.. Foto: Especial

La actriz comentó que vivió una etapa de enamoramiento, que fue de las más bonitas.

Aseguró que empezó su relación con Amaya cuando tenía 23 años y se sentía muy enamorado de él. Sin embargo, este no se sentía preparado para oficializar la relación a través del matrimonio.

Duramos dos años, padrísimos. Hasta que le dije ‘¿tú te quieres casar y tener hijos? Porque yo ya estoy lista’. Creo que nací lista para casarme, tener hijos y con el vestido de novia en la cajuela. Él me dijo ‘no estoy preparado’. Respondí ‘ok, está bien. Bye y se acabó”, expresó.

Luz Elena González. Foto: ESPECIAL

Añadió que él y medio menor que ella y cuando se acabó la relación, él se fue de su casa. Con el tiempo, la buscó dos veces sin éxito alguno y no volvieron a hablar. Además, añadió que Rafael Amaya llegó a pensar que le había sido infiel con Luis Miguel.

“No. Pudo parecer. Sé que se hizo un escándalo y que lo dejé por Luis Miguel, pero no”, dijo.

Pasó el tiempo y actualmente González ya tiene una familia. Una vez que ella tuviera su primer hijo lo volvió a ver pero nada volvió a ser igual.

“Lo vi y no me saludó, se pasó de largo. No lo saludé yo tampoco”, indicó.

