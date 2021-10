Se le ofrecerá, m...na: Pati Chapoy a Maite Perroni por no darles entrevista

México.- Pati Chapoy sorprendió con su reacción al público de “Ventaneando” cuando se enteró que la ex RBD, Maite Perroni, le hizo el “fuchi” a las cámaras de TV Azteca durante los Premios Platino, en Madrid, España.

Y es que a su paso por la alfombra roja, Linet Puente pudo ver cuando Maite, a señas, advirtió que no daría entrevista a TV Azteca.

Ante esto, la jefa de contenidos del Ajusco no se contuvo y dijo lo que pensaba.

Como enviada especial para “Ventaneando”, Linet Puente platicó sobre la cobertura de los Premios Platino donde tuvo la oportunidad de entrevistar a los famosos que desfilaron por la alfombra roja.

Entre los que destacaron Sebastián Zurita, Diego Luna y Diego Boneta, quien se robó el corazón de miles gracias a su interpretación de Luis Miguel en la biopic de “El Sol de México” para Netflix.

Linet platicó sobre su incómodo encuentro con la ex integrante de la agrupación RBD, quien le negó una entrevista.

Durante la alfombra roja, le preguntaron a Maite Perroni si quería otorgar entrevistas a los medios y cuando le preguntaron si atendería a TV Azteca, ella se negó.

En la alfombra roja te decían a quién querías para la entrevista, de repente me dicen: ‘aquí viene Maite Perroni’… pasa y veo perfecto como dice (con la mano) como de que no y me dicen: ‘no, que no quiere dar entrevista para TV Azteca”, recordó Linet Puente.