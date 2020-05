Se quita la vida John Lafia, el creador de 'Chucky'

Estados Unidos.- El escritor y director estadounidense, John Lafia, conocido por ser el creador de 'Chucky, el muñeco diabólico', se suicidó a los 63 años de edad.

Los hechos se registraron el pasado 29 de abril, cuando el director decidió quitarse la vida en su casa de Los Ángeles, sin embargo, fue apenas la tarde del sábado cuando el cineasta Don Mancini, informó su deceso desde sus redes sociales.

Estamos devastados de enterarnos del fallecimiento de nuestro amigo John Lafia. Fue una parte crucial de la familia ‘Chucky’ desde el principio. Coescribió el guión original de ‘Child’s Play’ junto con el director Tom Holland y yo, y John dirigió ‘Child’s Play 2’, la película favorita entre los fanáticos de ‘Chucky’”, escribió Mancini.

Cabe destacar que Lafia coescribió las producciones ‘Child’s Play’, en 1988 y ‘Child’s Play 2’, en 1990 que inspiraron a hacer en 2019 la película ‘Chucky, el Muñeco Diabólico’.

John fue un artista increíblemente generoso. Me dejó acompañarlo a cada reunión y seguirlo en el set; me enseñó más sobre el cine durante la producción de esa película, que varios semestres en la escuela. John también fue una de las personas más curiosas y creativas que he conocido, alguien que siempre tomaba fotos y anotaba ideas”, prosiguió el cineasta.

Además de su creación, Lafia tuvo grandes proyectos como lo son The Blue Iguana, Man’s Best Friend, Babylon 5, The Dead Zone, Firestorm: Last Stand at Yellowstone, y hasta un videojuego de Digital Pictures/Sega llamado Corpse Killer.

Con información de Infoabe.

FRG