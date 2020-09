Seamos rebeldes y femeninas: integrante de Kabah se desnuda bajo el agua

México.- La guapa integrante del grupo musical Kabah, Federica Quijano, compartió tres fotografías con sus miles de seguidores en redes sociales en las que luce desnuda y entre el agua para enviar un mensaje a las mujeres.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante de 46 años de edad, compartió tres imágenes para recordarle a las mujeres que pueden ser juzgadas sin siquiera conocerlas, pero que no deben olvidar su valor como mujeres, madres e hijas, incluso como figuras públicas.

También justificó su ausencia de las redes sociales, pues ha estado trabajando para tener nuevos proyectos y a su vez analizando cómo cualquier figura pública puede ser juzgada sin nisiquiera conocerte.

La también activista y empresaria le pide a las mujeres seguir su ejemplo, aceptarse y no temer a ser juzgadas, a ser rebeldes y femeninas, a ser libres, siempre buscando sentirse en paz y seguras.

Hoy les pido se amen tal cual son, no pretendan ser alguien que no son porque seguro se toparán con alguien con el que no se sientan a gusto, no teman a ser juzgadas, mientras nosotras respetemos nuestro entorno, nuestra paz interior, y amar el cuerpo que se nos prestó estaremos siempre del otro lado”.