Famosas de Televisa y Azteca homenajean a Selena, pero no gustan

México.- En el aniversario luctuoso número 26 de Selena Quintanilla, familiares, fanáticos y famosos recordaron a la llamada 'Reina del Tex Mex', cada quien a su manera, aunque algunos quisieron honrar su memoria, no convencieron a los fans de la fallecida cantante.

Este 31 de marzo, fecha en que se cumplen 26 años del asesinato de Selena a manos de Yolanda Saldívar, A. B. Quintanilla, hermano de la intérprete, escribió un brevísimo mensaje a través de su cuenta de Instagram, junto a una acuarela de la intérprete de "Como la flor".

"Te extraño hermana...", fue lo único que escribió junto a la imagen que logró más de 35 mil me gusta y múltiples mensajes de apoyo.

A.B. Quintanilla publicó esta acuarela de su hermana con un breve mensaje. Foto: Instagram

Ella no está físicamente aquí pero está en nuestros corazones y siempre va a vivir, la extrañamos muchos, besos y abrazos para toda tu familia", contestó una usuaria a A.B. Quintanilla.

Un top y pantalones negros, con la característica boina, era uno de los looks favoritos de Selena. Foto: Instagram

Critican esfuerzos de famosas

Por otro lado, hubo famosas que quisieron recordar a la estrella del género tejano de una forma especial, pero contrario a generar buenos comentarios, fueron criticadas.

Tal fue el caso de la conductora de Televisa Galilea Montijo, quien vestida con uno de los atuendos más conocidos de Selena Quintanilla y a ritmo de "Bidi bidi bom bom" imitó sus movimientos.

Galilea Montijo le rinde homenaje a Selena en su aniversario luctuoso. pic.twitter.com/8QQIv5k8FI — Lo + viral (@VideosVirales69) March 31, 2021

Vestida con un top negro, pantalones ajustados y gabardina de cuero negros, tacones y la imperdible boina, 'Gali' apareció en el programa "Hoy" para recordar a Selena.

Sin embargo, en redes sociales, donde se viralizó su video en TikTok la criticaron, y algunos señalaron que Galilea sólo quiso hacerse la graciosa, pero no lo logró.

Le critican hasta la peluca

La televisora de la competencia no se quedó atrás, pues durante el programa de "Venga la alegría", de TV Azteca, Cynthia Rodríguez se caracterizó como 'La Reina del Tex Mex'.

El 'jumpsuit' morado es uno de los vestuarios más reconocidos de la cantante Selena. Foto: Instagram

Enfundada en el que seguramente es el vestuario más recordado de Selena, la novia del cantante Carlos Rivera apareció a cuadro con el famoso 'jumpsuit' de terciopelo morado que se volvió un clásico en las interpretaciones de la intérprete de "No me queda más".

A través de la cuenta de Instagram del matutino "Venga la alegría", compartieron una serie de imágenes de la conductora, y aunque muchos le dijeron lo guapa que se veía, otros tantos señalaron que no se parecía en nada a Selena, incluso criticaron que la peluca que traía se veía sucia.

Cynthia Rodríguez se vistió como Selena, pero recibió criticas. Fotos: Instagram

"Así de espectacular luce nuestra querida @cynoficial con el atuendo de Selena Quintanilla!", se leía junto a tres imágenes publicadas. "Le faltó una buena lavadita y peinada a la peluca...", "Porqué le pusieron una peluca tan gastada?", fueron algunos de los mensajes en respuesta.

Solo hay dos diferencias, Selena era natural y si cantaba. Cynthia ni una ni otra", escribió un internauta.

Canta su versión

Quien tampoco quiso pasar desapercibida este día fue la cantante Flor Amargo, quien a través de su cuenta oficial de Twitter publicó un breve video de su versión de "Carcacha", uno de los grandes éxitos de Selena Quintanilla.

En el video de poco más de un minuto, se ve a la exparticipante del reality "La Voz México" transmitido por Televisa en 2017, vestida con pants color negro, tenis y el cabello suelto, mientras toca un piano eléctrico y ofrece algunos pasos de baile.

Al final del video, Flor Amargo se sube a su 'vocho' amarillo que tiene pintados varios aguacates y su nombre en el cofre.

Como respuesta a este video algunos seguidores aplaudieron su interpretación "Me encantó mi Flor siempre tan ingeniosa", escribió una internauta, aunque otro comentó: "ya no me cae bien".