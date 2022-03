Selena Quintanilla regresa al cine después de 25 años de su estreno

Texas.- Fue por medio de redes sociales que se anunció que la película de Selena Quintanilla, protagonizada por Jennifer López regresa a la pantalla tras 25 años de su estreno. “Celebrando una leyenda", su legado y música por una sola noche, ‘Selena’ se estrenará en los cines de todo el país el 7 de abril”, se lee en la publicación de Instagram.

La película se trata de una obra biográfica que retrata la dedicación, perseverancia y esperanza de una familia para lograr que su hija se posicionara como ‘La Reina del Tex-Mex’, un género musical que estaba dominado por hombres.

El estreno se realizo en 1997, dos años después del asesinato de Selena a manos de Yolanda Saldívar quien era la presidenta de su club de fans, y manejadora de sus cuentas.

Fue durante diciembre de 2021 que este filme fue una de las 25 películas que se unieron al Registro Nacional de Cine de Estados Unidos.

Su hermana Suzette Quintanilla, compartió un mensaje donde se vio conmovida por el paso del tiempo.

No puedo creer que estemos celebrando 25 años de esta película. Son muchos muchos sentimientos y pensamientos que espero un día poder compartir contigo. Por mucho tiempo, he escuchado historias maravillosas de lo que ha significado esta película para muchos; papás y mamás me dicen que sus hijos la han visto más de mil veces, así que, quiero agradecerles mucho por este amor”, dijo en sus redes sociales.