Silvina Pinal veta a Gustavo Adolfo y le prohíben acercarse a ella

Ciudad de México.- Silvia Pinal y la producción de la obra de teatro, “Caperucita ¡Qué Onda con tu Abuela!” levantaron tremenda polémica tras arremeter contra el presentador Gustavo Adolfo Infante e Imagen Televisión, empresa para la que trabaja.

Lo anterior se decidió porque la primera actriz fue objeto de severas críticas y burlas por parte del presentador de De primera mano, por lo que procedieron con el veto a Imagen Tv y todos sus programas de su puesta en escena, además de que su equipo les prohibió acercarse a la actriz de Televisa.

Apenas el pasado lunes 9 de mayo se estrenó la obra que marca el regreso a la escena teatral de “Doña Chivis Pinal” en el teatro que lleva su nombre, bajo la dirección de Carlos Ignacio; pero tras este anuncio, la actriz ha ocasionado cientos de críticas, las cuales afirman que sus familiares la están "explotando" y "exponiendo" de forma innecesaria.

Después de las críticas del polémico ‘Gusano Amorfo Infame’, la producción le prohibió acercarse. Foto: Twitter.

Uno de ellos fue Infante, quien en Sale el Sol arremetió en vivo contra la madre de Alejandra Guzmán.

El periodista aseguró que a su parecer ya es necesario que Silvia deje la vida pública, pues según su opinión ya no debería de estar actuando y apareciendo de forma "pública".

“Yo le mando un beso a Silvia, y en mi punto de vista, no deberían de exponerla, en mi punto de vista, a lo mejor es lo que ella quiere, pero en mi opinión, Silvia no debería de aparecer públicamente", externó.

A unas cuantas horas de hacerse público el veto, Infante subió a su cuenta de Twitter la impresión de pantalla de un mensaje que recibió por WhatsApp en el que los representantes de Silvia le hacen de su conocimiento que los programas de Imagen TV, como Sale el Sol, De Primera Mano y más, no tendrán acceso para entrar a la obra de teatro.

Se comentó que la talentosa y famosa actríz ya está grande para seguir en obras de teatro. Foto: Especial.

Pero eso no fue todo, pues además de prohibirles el acceso, también les señalaron que no pueden acercarse a ella a la salida del teatro Silvia Pinal, debido a que no pueden obstruir el área peatonal, lo que para Gustavo fue una clara amenaza.

Por su parte, la mandamás de la dinastía Pinal aseguró estar muy contenta y motivada con este nuevo proyecto que comenzó hace unos días.

“Me he sentido precisamente en el papel, es una cosa muy hermosa recordar la infancia, recordar la juventud cómo recordar las cosas bellas que se quedaron atrás y que las podemos hacer afortunadamente”, comentó visiblemente feliz.

