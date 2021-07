‘Somos’ la serie de Netflix que muestra el sufrimiento de las víctimas del crimen organizado

CDMX.- “Somos” es una serie de ficción basada en el impactante reportaje de la periodista Ginger Thompson, quien escribió sobre una masacre real ocurrida en Allende, Coahuila.

Martín Peralta es Richard Martínez, el agente de la DEA que fue testigo de estos acontecimientos y cuyo impacto fue muy grande en su vida.

Creada y producida por James Schamus y escrita por él y por las mexicanas Monika Revilla y Fernanda Melchor, es la primera serie que aborda la violencia del narcotráfico desde la perspectiva de las víctimas.

Es una obra coral, con múltiples protagonistas, cuyas historias recrean la vida cotidiana de una pequeña comunidad rural que, sin saberlo, se ve azotada por una tragedia desencadenada por una operación fallida de la DEA.

En entrevista, Martín habló sobre el impacto de su personaje, y cómo vivió el peso de las muertes en ese estado.

Martín retrata también, los últimos años de su personaje, unos abatido por los recuerdos, y el hecho de que se hayan callado este tipo de tragedias.

Yo me clavo mucho en investigar, y me sirvió leer ‘Anatomía de una masacre’, porque vienen audios y me sirvió mucho para crearlo. También viví mucho en Estados Unidos y para mí era importante darle ese acento mocho, para que se notara la autenticidad, además de la realidad de un agente de la DEA”, añadió.