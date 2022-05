Sorprende Ana Claudia Talancón tras anunciar que será madre por adopción

Ciudad de México.- En el marco de los festejos por el Día de la madre en México, la actriz Ana Claudia Talancón soltó una bomba durante una entrevista la cual concedió de manera muy sincera y personal, pues conmovió al anunciar que se convertirá en mamá adoptiva.

La intérprete abrió su corazón con la revista Caras, medio al que aseguró que después de varios intentos y tratamientos de fertilidad que no resultaron exitosos, junto a su marido Alejandro Lopart, decidieron que cumplirían su sueño de otra manera.

Sé que me pude haber embarazado de forma natural, antes, pero mi pareja me decía que mejor nos esperáramos un año para disfrutar, lo que por mucho tiempo no pude hacer, por estar siempre con proyectos de trabajo", confesó.

Sincera, la protagonista de “Soy tu fan” confesó que por su mente pasó el sentimiento de derrota y decepción de sí misma cada vez que llegaban tras los resultados negativos de todo tipo de tratamientos que se realizó, tanto en México como en Estados Unidos.

Pero cuando me daba cuenta que no había pegado el tratamiento, la derrota era total, llegué a decepcionarme mucho de mí misma. No sabía cómo acomodar tantos sentimientos si en mi vida todo se me había dado de una forma linda”, continuó.