¡Una locura! Spiderman: No Way Home abarrotan centros comerciales por la película

AM.- El día de estreno de ‘Spiderman: No Way Home’ provocó la locura en distintos centros comerciales donde los cines proyectaron la película protagonizada por Tom Holland.

Los fans aprovecharon para recrear escenas. Foto: Natalia Bravo

Desde temprano, fans armados con playeras, disfraces y hasta un ‘SpiderCholo’ llegaron a las salas de cine con la expectativa de la confirmación del Multiverso de Spiderman, pues sería un gran regalo para todos los que crecieron con las películas.

Con SpiderCholo. Foto: Toño Castro

Como José Miguel Andreu, quien es uno de los más fervientes fans de la saga, y llegó ataviado con el personaje.

Alexis Ruiz y Antonio Trueba, causaron sensación al realizar distintas poses con sus trajes y subirlas a sus redes sociales.

Niños, padres, adultos, muchos fans desde pequeños, ‘se comían las uñas’ por entrar y disfrutar de más de dos horas de acción.

Los novios acudieron con prendas abrigadoras de Spiderman. Foto: Toño Castro

Unos vestidos con sus pijamas de Spiderman, otros con unicornios, otros más, llegaron sudando, pues no encontraban estacionamiento ya que lugares como Plaza Altacia, se abarrotaron por el estreno.

Desde las mañana ha estado así, como que se activó con lo de Spiderman y el estacionamiento ha estado muy movido”, dijo uno de los guardias de la entrada.

En todo Guanajuato

Según datos de la Secretaría de Cultura, en todo Guanajuato existen 217 salas de cine, mismas que lucieron llenas este fin de semana, pues Spiderman fue un fenómeno a nivel nacional.

En Guanajuato, existen 11 complejos de Cinemex que lucieron llenos, en cuanto a León, Cinépolis reportó un lleno en sus 6 complejos.

Esperan lo mejor

Hay seguidores que decidieron dejar las redes sociales por cuatro días, todo esto por temor a encontrarse con un spoiler. Otros, ya tienen dos entradas para verla este fin de semana.

Nosotros esperamos que no nos decepcione, vamos sin expectativas, de cualquier forma, las primeras revelaciones dicen que a la película les dan un 10. Vamos con la intención de solo disfrutar”, dijo Rubén Medina, fan que acudió con sus hermanos.

Durante la proyección de la cinta que dura más de dos horas, se escucharon gritos, algunos salieron con los ojos llorosos, y otros más, extasiados por el resultado.

Con pijamas de unicornio y Spiderman. Foto: Toño Castro

Este fin de semana, los gerentes de cine, reportan lleno en todas las entradas. Fans, aseguraron fallas en la red de compra, por lo que es recomendable asistir físicamente para adquirir sus boletos.

No faltaron los Spiderman. Foto: Toño Castro

¿Por qué tanto alboroto?

La cinta de Spiderman: No Way Home, causó tanta curiosidad por el deseo de la aparición de tres Spiderman: Tobey Maguire y Andrew Garfield.

Con esto, se confirma el multiverso Spiderman, que daría pie a más películas.

Además, que la cinta es la antesala de la nueva cinta de Dr. Strange: in the Multiverse of Madness, donde aparece Wanda Vision.

Spider con sus palomitas. Foto: Toño Castro

