¡Alerta Spoiler! Charlize Theron oficializa con foto su arribo al universo Marvel

EUA.- ¡Alerta spoiler! Charlize Theron acaba de oficializar su ingreso al Universo Cinematográfico de Marvel a través de uan fotografía donde se le ve caracterizada como ‘Clea’.

Clea en los postcréditos de Dr. Strange. Foto: Especial.

Con un posteo en su cuenta de Twitter le dio la bienvenida a Clea, el personaje con el que hizo su debut en Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Clea aparece en las escenas post créditos de la película. Justo para pedirle a Stephen Strange que la ayude a reparar el desastre que causaron los eventos multiversales en la película. Así las cosas, abre un portal a la dimensión oscura y ambos desaparecen juntos, Strange con un tercer ojo que surgió por utilizar el conocido como libro de los condenados ‘DarkHold’.

Charlize y Benedict serán pareja en próximas entregas de Dr. Strange. Foto: Especial

¿Quién es Clea?

Todo predice que la nueva heroína será el nuevo ‘crush’ de Strange, pues dejó atrás a Christine Palmer para comenzar con su exploración en el multiverso.

Clea en los cómics. Foto: Especial.

Es ahí donde entra Clea, pues proviene de la Dimensión Oscura y es sobrina de Dormammu, el demonio al que Strange venció en su primera película.

Strange con Clea. Foto: Especial.

Clea ayudará a Strange en su nueva tarea de arreglar las cosas en el Multiverso.