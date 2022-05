Steve Burton se divorcia porque el hijo que espera su esposa no es de él

Estados Unidos.- El actor estadounidense Steve Burton, quien es recordado por su darle vida al personaje Jason Morgan en la famosa serie “General Hospital”, en la cual colaboró de 1991 a 2012, y luego de una pausa regresó de 2017 a 2021; además de su papel como Dylan McAvoy en la serie “The Young and the Restless”, de la cual formó parte de 2013 a 2017, fue tendencia el día de hoy, y no por su calidad histriónica, sino por su vida personal.

Resulta que la separación del actor de su esposa Sheree Burton bien puede servir de inspiración para los escritores de tramas de la serie “Hospital General”, serie en la que trabajó hasta el año pasado.

La estrella de la pantalla chica en los Estados Unidos comparte casi cada momento de su vida y momentos familiares a través de su cuenta en Instagram, y se sabe que lleva más de dos décadas casado con Sheree, con quien tiene tres hijos de entre 18 y siete años.

El actor compartió un breve comunicado con la noticia en su cuenta de Instagram. Foto: Instagram.

Pero el escándalo lo detonó el mismo histrión tras destapar que terminó su matrimonio pues su esposa está esperando un bebé que no es suyo.

El actor que es muy famoso y muy querido en la unión americana, escribió en un breve comunicado, el cual difundió en Instagram lo siguiente:

Quería aclarar algo. Sheree y yo estamos separados. Ella anunció recientemente que está esperando su cuarto hijo. El niño no es mío. Todavía estamos criando juntos a nuestros tres hermosos hijos. Pedimos que se respete nuestra privacidad en este momento", reveló.

Sin duda la noticia tomó por sorpresa a todos los internautas e impactó a la opinión pública, pues Sheree, contrajo nupcias con el actor desde 1999, y recientemente anunció en su propia cuenta de Instagram que está embarazada de nueva cuenta, y se aventuró a compartir una foto suya en la que muy orgullosa mostraba su pancita junto al mensaje: "¡La vida sí que está llena de sorpresas!".

La pareja llevaba dos décadas de matrimonio y tres hijos en común. Foto: Especial.

Recordemos que el pasado mes noviembre Steve acaparó un sinfín de titulares cuando trascendió que había sido despedido de la serie estadounidense “General Hospital” debido a su negativa de no querer aplicarse la vacuna contra el Covid-19.

