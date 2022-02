Superholly aclara por qué dejó plantado al programa HOY

Ciudad de México.- Superholly quien se dedica a crear contenido en YouTube para mejorar el inglés de las personas, se vio envuelta en un escándalo porque supuestamente canceló su participación en el programa Hoy de último momento.

Por lo que la famosa influencer decidió compartir un video en su cuenta de YouTube, explicando su versión de todo lo ocurrido. Y reveló que un par de las razones por las que se negó a asistir, una porque se encuentra en Tulum, y dos porque no consideró una invitación formal, incluso hasta llegó a dudar de la veracidad de dicha invitación.

La youtuber relató que la polémica inició después de subir un video en el que analiza el inglés de Yalitza Aparicio, y resalta que no era con intención de atacar a la actriz, sino de que motivar a la gente para aprender el idioma, al igual que todo el material que ella crea para su canal en YouTube.

La influencer aseguró que no fue porque no le pareció formal la invitación. Foto: Especial.

La estadounidense aseguró que cuando ella creía que la polémica ya se estaba parando surgió la presunta invitación al programa Hoy, lo cual avivó la llama:

Me hicieron ver como una persona que sólo se dedica a criticar con el afán de destrozar, y Galilea Montijo, honestamente siento que lo dijo muy a la ligera, como queriéndose hacer la chistosita", comentó.

Holly reconoció que se enteró por la gente que estaba como invitada al programa, pero ella no había confirmado, ni tenía información sobre su supuesta participación, pues todos los correos le llegaron a su esposo Ben.

La creadora de contenido explicó, que ella ya se ha presentado digitalmente en otros programas ya que la contactaron a través de su correo electrónico y le explicaron la razón por la que escribían y las dinámicas en las que querían que participara, cosa que no hizo la persona que los contactó del programa Hoy.

Por su parte, Ben, el esposo de Holly, respondió que todo lo podían ver por correo, pese a que la persona insistía en obtener un número de teléfono. Él dejó de responder, pero el 5 de febrero les preguntaron si sí iban a ir, para tramitar los accesos a la televisora, por lo que Ben contestó que no, ya que se encuentran en Tulum, y nunca le explicaron las razones por las que la querían en el programa.

Para el 8 de febrero, día en el la youtuber estaría en el programa, les llegó otro correo en el que les pedían hablar tener una reunión virtual con la productora pues en el programa afirmaban que alguien llamado Oliver había confirmado la presencia de Superholly.

La youtuber se encuentra en Tulum trabajando en su proyecto de Airbnb. Foto: Especial.

Finalmente, los correos terminaron con uno de Ben explicando que ellos no conocen a ningún Oliver y que los correos que les habían enviado les parecían informales, por esa razón habían decidido no desplazarse hasta la televisora de San Ángel.

Además, de que considera válido rechazar una invitación "Por la forma en la que se dirigieron a mí y no se tomaron tantito tiempo de ver quién soy y qué hago, no tendríamos por qué aceptar con bombos y platillos, primero me arrastran y de luego me invitan, no puedo confiar".

Holly reveló que después del escándalo revisó su bandeja de mensajes y únicamente le llegaron varios diciéndole "Hola", de la producción.

