Kristal Silva de reina de belleza a sobreviviente de Survivor; así vive sin maquillaje

República Dominicana.- La reina de belleza y conductora Kristal Silva, se sinceró con los miembros de Survivor México al compartir cómo se siente de vivir sin ningún tipo de lujo o sin maquillaje, tal como estaba acostumbrada.

Durante una charla, se dio cuenta que su sonrisa cambió, que las uñas de los pies las trae muy largas, y que las uñas de sus manos, están descuidadas.

Hubo varios momentos en el que me golpeaban la cara por la fuerza, seguramente ahí me fracturé el diente. Lo acepto soy muy vanidosa, el salir de concursos de belleza, como que me dejó no estancada, porque es algo que traigo conmigo, pero sí el sentirme bien usando tacones, por lo menos trabajando, maquillaje, peinarme y ahora despertarme con el cabello todo tieso”.