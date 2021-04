Ciudad de México.- Bella de la Vega resultó la tercera eliminada de “Survivor México 2021”, donde se enfrentó a Guillermo Dorantes, y en entrevista con “Ventaneando” cuenta lo que vivió, su pérdida de kilos y hasta las ‘bubis’ fuera de su lugar de una de las participantes.

Desde que inició el programa de Tv Azteca, la viuda de José Ángel García tuvo discusiones con los integrantes de su ex equipo Halcones, principalmente porque era poco colaborativa y en los dos domingos anteriores la mayoría de sus compañeros la nominó para la etapa de eliminación, pese a estar en esa peligrosa posición se había salvado.

Además, la actriz fue también seleccionada por la tribu Jaguares, que en las dos primeras semanas eliminó a Gabo Cuevas y Daniela Torres, pese a ello en su tercera semana de permanencia, la suerte no estuvo con Bella de la Vega.

Bella de la Vega acudió al programa “Ventaneando”, donde Paty Chapoy, Pedro Sola y Daniel Bisogño la entrevistaron sobre su experiencia en “Survivor México 2021”, la cual dijo, no le gustó para nada.

No me gustó, no me gustó, no me gustó, pero era un compromiso y yo soy mujer de compromiso, porque yo por mí hubiera sido de que ya me regreso al primer instante que me dejaron en un pedazo de playa abandonada ahí sin nada de nada.