‘Agarré el cuchillo y le rajé la panza’, Lupita revela en Survivor México cómo se defendió de su esposo

México.- Lupita Galán, una de las competidoras de la tercera temporada de Survivor México, reveló que tuvo que defenderse con un cuchillo de su esposo, quien la golpeaba y abusaba de ella.

Lupita es una de las participantes de Survivor México que está ganando la empatía de sus compañeros en el reality de TV Azteca y del público, no solo por ser una madre de familia de 55 años que está enfrentando difíciles retos, sino por lo que le ha tocado vivir.

Lupita es una de las integrantes del equipo Jaguares en Survivor México. Foto: Instagram

Gabo Cuevas preguntó a sus compañeros de la tribu Jaguar si alguno había tenido que irse a dormir sin cenar por carencias antes de participar en Survivor México, y Lupita compartió que muchas veces, pues se quedó huérfana desde muy pequeña.

Comparte en Survivor México parte de su vida

Lupita contó que su madre murió cuando tenía 4 años y su papá cuando tenía 6, por lo que ella y sus cinco hermanas crecieron prácticamente solas. Pero después confesó que otra de las dificultades que vivió fue junto a su esposo, a quien dejó porque ‘se andaban matando’.

La madre de familia contó que en una ocasión tuvo que defenderse con un cuchillo de su esposo, quien la atacó con un tabique.

Él agarró el chupe, luego me pegaba, me insultaba, ya tenía mis primeros dos hijos... lo dejé porque ya una vez nos andábamos matando, yo ya no estaba dispuesta a dejarme, un día me pegó y agarré el cuchillo y le rajé la panza", contó.

"Me agaché, se me cayó el cuchillo con el que le rajé la panza y agarré el cuchillo y va pasando el tabique por acá, que si no me mata", platicó.

Lupita Galán, de 55 años, es madre de familia y comerciante. Foto: Instagram

Fue cuando Lupita decidió dejarlo, pues se cuestionó qué pasaría si seguía con él, "dije, '¿qué estoy esperando, a que lo mate?'".

Tras esto, Gabo le preguntó si alguna vez la forzó a tener relaciones, por lo que Lupita reveló que sí, y al hablar del tema no pudo evitar llorar.

"Sí, pues uno pensaba que era normal, uno chamaco... como no hubo quién te dirigiera, quién te dijera, esto sí, esto no...".

Tras esto sus compañeros la abrazaron y le dieron palabras de ánimo.

Lupita compartió las cosas difíciles que vivió a sus compañeros en Survivor México. Captura de video

En redes sociales, los usuarios y seguidores de Survivor México también le echaron porras a Lupita, a quien calificaron como una guerrera.

"Doña Lupita tiene mi respeto y admiración", "Lupita es una guerrera", "Me declaro fan de Lupita", "Lupita te amamos reina has demostrado que eres más fuerte que la mayoría de todos los halcones juntos", escribieron en Instagram.