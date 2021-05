Sylvia Pasquel se desnuda por primera vez a los 71 años en 'El Diablo entre las Piernas'

Ciudad de México.- La película "El Diablo entre las Piernas", dirigida por Arturo Ripstein y protagonizada por la actriz Sylvia Pasquel, por fin llega a los cines luego de un año de espera debido a la pandemia de COVID-19.



El amor en "El Diablo entre las Piernas" se confunde cada día con celos enfermizos entre el "viejo" y Beatriz, personajes interpretados por Alejandro Suárez y Sylvia Pasquel.

En una libreta están escritos insultos, idealizados como poemas, que el "viejo" le repite a diario a Beatriz. Que su pareja la llame furcia, calenturienta y la acuse de salir a buscar hombres para revolcarse ha terminado por ser casi una muestra de cariño para la mujer de 70 años.

La pareja de ancianos no representa que el amor dura una vida ni la felicidad por envejecer juntos, sino la convivencia dominada por el rencor y el sexo, motivaciones que reinan en “El Diablo Entre las Piernas”, película clasificada como drama.

No hay víctima y victimario, ambos tienen esa noción. La película no se hizo por consigna para denunciar la violencia de género, importaba muchísimo más la noción de los celos", consideró Arturo Ripstein.

La historia se desarrolla en un hogar donde sólo quedan la pareja y una empleada doméstica, y aunque ambos se entregan a la pasión, no logran ser felices.

El viejo recuerda que su mujer tuvo otras parejas y cuando ella va a clases de baile con un instructor interpretado por Daniel Giménez Cacho, la imagina en la cama con otros, mientras que él también busca otras mujeres.

Los celos han llegado a convertirse en el motivo de la vida del viejo, un hombre que ya no trabaja, no tiene mayores intereses y sólo tiene recuerdos para darles vueltas e imaginar.

Me parece una forma de explicar por qué seguían juntos. Para ella los celos obsesivos del marido eran una forma de idolatría y en buena parte de las mujeres golpeadas hay esa confusión, piensan 'me quiere tanto que no me deja salir'", explicó Paz Alicia Garciadiego, autora del guión.