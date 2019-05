Tania Rincón se va de 'Venga la alegría', anunció Paty Chapoy

México.- La conductora de espectáculos Paty Chapoy dio a conocer esta tarde, que la conductora Tania Rincón anunció que se retira de la emisión Venga la alegría de Tv Azteca, para realizar un nuevo programa deportivo en la cadena Fox Sports.

En su lugar, llegaría Anette Michel, aunque su participación sería temporal hasta el inicio de la nueva temporada de Master Chef.

Por otro lado, resaltó que quien regresa a las filas de Tv Azteca, es Fernando del Solar, conductor que se integrará al equipo de conductores del programa Todo un show, en donde compartirá equipo con Roger González, Laura Gi y Cinthya Rodríguez.

La conductora de Ventaneando criticó que Fernando del Solar no haya llegado a Venga la alegría, emisión que condujo por más de siete años, según Hoy Estado.

Yo digo que Fernando del Solar tenía que llegar a Venga la alegría, ya sé que no me hacen caso, pero no me importa”, dijo.