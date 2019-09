Técnica para besar le causó quemadura en los labios a Salma Hayek

México.- La actriz mexicana Salma Hayek recordó las técnicas que le sugirieron usar y la que ella eligió para besar por primera vez a su entonces novio, en su natal Coatzacoalcos, Veracruz, México.

En una entrevista para W Magazine en febrero pasado, la actriz de Hollywood sorprendió a sus seguidores con una parte de la entrevista en donde menciona cómo fue su primer beso.

La también productora recordó cómo fue su primer beso, tenía 15 años y fue con su entonces novio en su pueblo natal.

Recordó cómo sus amigas le sugirieron desde abrir y no abrir la boca, y hasta ponerse miel en los labios.

Me quemé mi boca, tenía hormigas en la noche en mi habitación comiendo mi cara. Así que, por favor chicas, no hagan lo de la miel en sus labios si van a besar por primera vez”, dijo Salma.

La esposa de François-Henri Pinault reveló que era una chica inexperta y aunque tenía novio no había besado a nadie, hasta que él le advirtió que si cumplían tres meses de relación y aun no se besaban, terminaría la relación, pues su situación le parecía “ridícula”.

A partir de ese momento, Salma Hayek decidió pedir consejo para que ese primer beso fuera perfecto. Las primeras en darle tips fueron sus amigas.

Otra le dijo que era mucho más fácil, que solo tenía que abrir la boca y meter la lengua de su novio.

No, no, no, eso no está bien. Tienes que abrir tu boca, meter la lengua en su boca y entonces das una vuelta a la derecha y una a la izquierda”; y finalmente Hayek habló con otra y le dijo “sólo no pienses en eso. Cierra los ojos y asegúrate de que tu boca sepa bien”.