VIDEO. Marisol González se despide de ‘Hoy’ entre llanto y explica sus motivos

México.- Marisol González anunció entre lágrimas su salida del matutino de Televisa, “Hoy”, y explicó por qué se va.

Aunque al principio le costó hablar, Marisol González explicó frente a Galilea Montijo, Andrea Legarreta y Andrea Escalona el motivo por el que se va, su familia, pues no le ha funcionado la fórmula de repartirse entre el trabajo y la familia y que todo esté al cien.

Hoy me toca darme un tiempo con mi familia, digo aquí he formado una familia hermosa, siempre fue mi sueño, estar en ‘Hoy’, y ha sido más bonito de lo que esperaba, se han portado todos increíble, producción, mis compañeros, cabina, cámaras”, dijo Marisol González entre llanto.

La modelo y ex conductora de deportes agregó que es una mujer que no sabe estar sin trabajar, pero es necesario para atender a su familia de tiempo completo.

Me cuesta mucho porque no quiero dejar, no se estar sin trabajar, pero por ahora es una decisión familiar, nos queremos dar un tiempo y me voy a separar un poquito con mi familia para atender esa parte, de mamá, de esposa y pues a atender a mi equipo que es mi pilar”, agregó la modelo de 38 años de edad.