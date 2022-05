Ciudad de México.- Parece que el corazón de Raúl “Negro” Araiza es de condominio. Al conductor ahora se le relaciona con Manelyk González , ex Acapulco Shore, quien al igual que él, también participa en el concurso “Las Estrellas bailan en Hoy”, de Televisa.

La información fue dada a conocer por el villano de la farándula, Álex Kaffie, quien incluso señaló que a ambos se les eriza la piel cuando están cerca el uno del otro.

Incluso, se atrevió a asegurar que las miradas incendiarias entre el “Negro” y Manelyk se presentaron desde el minuto uno que se conocieron ahora que ella participa en “Las Estrellas Bailan en Hoy”, el concurso de baile del matutino que él conduce en Las Estrellas.

A finales de 2019, Raúl Araiza, de 57 años, anunció su separación de Fernanda Rodríguez, con quien tiene dos hijas, Camila y Roberta Araiza Rodríguez.

Desde entonces, el conductor de Televisa ha asegurado que mantiene una cercana relación con la mamá de sus hijas.

En 2021, se dio una nueva oportunidad en el amor con la psicóloga María Amelia Aguilar, quien primero fue su amiga y compañera en el programa de televisión “Hoy”.

Aunque se especuló que el rompimiento se debió a una infidelidad por parte del también actor, él mismo salió a desmentirlo y aseguró que el motivo fue por trabajo, pues ya no se veían y quisieron prevenir acabar en malos términos.

Al cumplir cuatro meses de su rompimiento, el amigo de Andrea Legarreta inició una relación con la actriz colombiana Margarita Vega, con quien intercambió coqueteos a través de redes sociales.

El pasado 11 de febrero, Raúl Araiza anunció el fin de su relación con Margarita, con quien asegura, quedó como amigo.

Se rumoró que el rompimiento se debió a que el “Negro” se negó a casarse con ella y él mismo lo confirmó.

No me puedo casar porque no me he divorciado, y es un trámite que con Fernanda (su ex esposa) tenemos muchas cosas entre sí. Es difícil, pero ni modo que sea egoísta y la retenga”.