¿Recuerdas ‘Gotita de amor’? Su protagonista no consigue empleo por su físico

México.- Televisa no le ha dado otra oportunidad a Andrea Lagunes, actriz que protagonizó hace 23 años la telenovela “Gotita de amor”. Ella se sincera y confiesa que su físico no le ayuda para volver a la pantalla chica.

Andrea Lagunes, quien tiene 28 años, realizó un live en víspera del Día del Niño en el que habló de todo un poco.

Con apenas 5 años de edad, en 1998, Lagunes le dio vida a “Chabelita”, la protagonista de la telenovela infantil “Gotita de amor”, y de ahí se abrió la pauta para participar en otros melodramas como “¡Vivan los niños!” y “Alma rebelde”, pero cuenta que su ausencia de la televisión no es por decisión propia, sino por decisión propia, sino por su aspecto físico, pues aparenta tener menos edad.

No es como que las haya dejado (las telenovelas), más bien de repente cuando empecé como en este proceso de niña, adolescente y todo esto siempre me han dicho que me veo mucho más chica de lo que soy, espero que sea cierto y que no me estén mintiendo (ríe)”, explicó Andrea Lagunes en YouTube.

Hace 23 años, así lucía la actriz Andrea Lagunes, en la telenovela “Gotita de Amor”. También participó en melodramas como “Alma Rebelde!”. Foto: Instagram.

Hacía castings para novelas ya como más juveniles y me decían que no, que me seguía viendo como niña todavía, que no me podían poner ya como enamorándome de alguien o cosas así ya un poco más fuertes que porque me seguía viendo muy chiquita, así ha sido la historia de mi vida”, explicó la actriz de 28 años.

Agregó que el verse mucho más joven, no sólo le ha afectado a la hora de buscar hacer un personaje en una telenovela, también en el terreno de su vida diaria, pues cuando acude a un bar, le piden su INE para comprobar que es mayor de edad.

Ahorita no porque estamos en pandemia, pero cuando salgo de fiesta y a antros y todo esto me siguen pidiendo la credencial porque me siguen viendo muy pequeña. Ya no sé si me beneficia o me perjudica, pero así ha sido”, agregó Andrea Lagunes.

¿Quién es Andrea Lagunes?

Andrea Lagunes Barrales, mejor conocida como Andrea Lagunes, es una cantante y actriz mexicana, nacida en la Ciudad de México el 29 de octubre de 1992, empezó a trabajar en televisión a la edad de 4 años, y que se hizo famosa al protagonizar la telenovela “Gotita de amor”.

A los tres años de edad ingresó al Centro de Educación Artística de Televisa, en donde recibió clases de actuación y de baile durante 3 años, y a los 4 años participó en 25 capítulos de la telenovela “María Isabel”, producida por Carla Estrada.

Así luce actualmente Andrea Lagunes. Foto: Instagram.

Luego apareció en programas como “Plaza Sésamo” y “¿Qué nos pasa?”.

En 1998 protagonizó la telenovela infantil “Gotita de amor”, para la cual grabó un disco bajo el mismo nombre compuesto por 13 canciones.

En 1999 apareció en las telenovelas “Alma rebelde” y “Cuento de Navidad”, y posteriormente en “Mi destino eres tú”, en la que interpretó a Ximena Rivadeneira.

Andrea Lagunes trabajó en "Alma rebelde" con Eduardo Verástegui y Aracely Arámbula. Foto: Especial.

En ese mismo año grabó su segundo disco titulado “Un Chorro de Amor”.

Dijo que actualmente se dedica a la música, donde su última participación es "Llámale a las otras", al lado de Javi Ríos. Y sigue abierta a escuchar propuestas en proyectos de televisión.