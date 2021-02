Televisa cambiaría horario de telenovela por físico y color de Fátima Molina, ella reacciona

México.- La actriz Fátima Molina, quien actualmente protagoniza la telenovela ‘Te acuerdas de mí’, para Televisa, respondió a las críticas que ha recibido por su físico y color de piel, al cual le atribuyen el bajo rating del melodrama que produce Carmen Armendáriz.

La actriz Fátima Molina respondió a los rumores de que la telenovela que protagoniza al lado de Gabriel Soto, para Televisa, será removida pronto del horario estelar, debido al bajo rating que genera ‘Te acuerdas de mi’, y que la culpan a ella.

Y es que en un programa de televisión en México se dijo que la baja audiencia de la telenovela producida por Carmen Armendáriz se debía a que Fátima no tenía química con Soto, sin contar su físico, el cual no gustó del todo a los televidentes.

La propia actriz nacida en Ensenada, Baja California, le respondió a través de redes sociales como Facebook e Instagram a sus detractores a quienes señaló que de ser así, se estaría incurriendo en un verdadero acto de discriminación.

La verdad no tengo ni la menor idea si cambiarán o no nuestra telenovela de horario estelar, como dicen que alguien comentó. No sé si sea simplemente un chisme. Mucho menos tenía idea de que algunas personas del público dicen que es por mi culpa, por mi físico, porque soy morena, porque tengo un lunar bajo el ojo, porque no soy alta, porque soy ‘muy mexicana’. No lo sabía".