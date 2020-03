Tenemos que parar de cantar ‘Mátalas’: famosa actriz se va contra ‘El Potrillo’

México.- La primera actriz Angélica Aragón se expresó y reprobó abiertamente la letra de la canción ‘Mátalas’ que interpreta el cantante Alejandro Fernández, y que es de la autoría de Manuel Eduardo Toscano.

El malestar de la protagonista de la telenovela ‘Mirada de mujer’ se dio cuando un mariachi comenzó a cantar el tema de ‘El Potrillo’ en una reunión donde había niños presentes.

La actriz de Tv Azteca contó que su molestia vino cuando estaba en el desayuno por un bautizo, donde cantaron el Ave María, luego amenizó una soprano y al final un poco de música clásica.

Recordó que eran las 10:30 de la mañana y todos convivían en un jardín muy bonito, lleno de niños, en eso entra el mariachi y empiezan a cantar ‘Mátalas’ y fue lo que la indignó.

Mátala, a besos, pero matala, si la quieres, mátala, entonces yo dije: ‘perdón tenemos que parar de cantar esa canción y estaba el mariachi a todo lo que da’, me dice: ‘¿usted la va a cantar?’, No, no la va a cantar nadie, ‘pero es del Potrillo’, ¿y qué? Sea de quien sea, ese tipo de canciones no las deben de permitir y los compositores ya no las deberían de componer”, dijo.