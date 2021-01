"Tengo un médium muy bueno", Andrea Escalona quiere contactar a Magda Rodríguez

Ciudad de México.- La conductora de ‘Hoy’, Andrea Escalona, asegura que aún siente la presencia de su madre Magda Rodríguez y que incluso piensa en contactarla con ayuda de un médium.

Mediante una entrevista otorgada para el programa de espectáculos ‘De Primera Mano’, la conductora detalló que tras la muerte de la productora el pasado 1 de noviembre, ella se le ha manifestado de distintas maneras.

Por ejemplo, hace unos días, Escalona había comentado que su madre aparece en sus sueños incluso hasta para

Ahora, también comentó que durante las festividades, Rodríguez estuvo con ella y hasta le habló.

Así mismo, confesó que le gustaría contactar a su madre con ayuda de una médium, sin embargo, aún no sabe cuándo lo hará.

Tengo un médium muy bueno, pero no sé el tiempo. A mí me gustaría que pasaran ocho meses o un año y dejarla que estuviera tranquila. No me urge, por lo pronto sí la he sentido, sé que está conmigo y con eso es suficiente, estoy tranquila”, finalizó.