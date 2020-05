'Tenía que salir a trabajar', Carlos Ballarta da positivo a Covid-19

Ciudad de México.- El comediante mexicano Carlos Ballarta, informó a través de sus redes sociales que dio positivo a coronavirus (Covid-19).

El standupero reveló por medio de un video publicado en su cuenta oficial de Facebook que por varios días tuvo fuertes síntomas de la enfermedad que mantiene en cuarentena a todo el planeta.

Estuve en contacto con una doctora a través de una aplicación, le dije mis síntomas, cómo me sentía, que tenía este problema de la diarrea y lo que yo creí que era una temperatura muy fuerte. Me recetó unas medicinas, me dijo que tomara muchos electrolitos para que no me deshidratara, agua”, comentó.