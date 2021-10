Teo González comparte lo que vivió antes de su infarto

CDMX.- En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Teo González compartió el horror que vivió previo a su infarto que lo mandó de urgencia al hospital.

Fue una arteria tapada, lo que le provocó un serio dolor que puso en riesgo su vida. Ahora, todo está bien, y esto lo llevará a cambiar su estilo de vida: ‘Solo fue un susto’, declaró.

Ahorita estoy un poco atontado por el evento, la cirugía pero gracias a Dios bien. El nefrólogo y el cardiólogo me dieron buenas noticias”, declaró.

Teo se dirigía a un compromiso en Monterrey, con Franco Escamilla. Foto: Facebook

El comediante platicó que afortunadamente todo ocurrió en casa, justo cuando partía a un compromiso de trabajo.

Estaba yo en casa preparándome para salir a Monterrey para hacer unos especiales con Franco Escamilla pero a las 5 de la mañana, empezó a dolerme muchísimo el pecho. Raro porque el martes en la mañana me había hecho un electro y salió perfecto”

“El dolor me dobló y pedí ir a emergencias. El doctor me revisó y me dijo "esto es un infarto". Nos enseñó el video de cómo se abre la arteria del corazón", compartió.

Teo cambiará su estilo de vida. Foto: Especial

Teo consideraba que su salud era óptima, pero a raíz de esto, tendrá que cambiar algunos hábitos.

Tengo que tener una dieta estricta, ejercicios y tengo que tomar un anticoagulante de por vida. Pero bueno, una vida dentro de lo que cabe normal”, compartió.

