¿Terminaron? Belinda y Christian Nodal dejaron de seguirse en redes sociales

México.- Su noviazgo comenzó hace apenas unos días y así lo aceptaron ante las cámaras de TV Azteca, incluso ya se referían como ‘mi amor’ el uno al otro, pero este viernes, Belinda y Christian Nodal se volvieron tendencia en redes sociales al dejar de seguirse en redes sociales, incluso borraron sus fotos juntos.

Los coaches de ‘La Voz’ Azteca incluso dieron entrevistas para programas como ‘Ventaneando’ y ‘Venga la Alegría’ para hablar de su noviazgo y contar cómo nació el amor entre ambos, incluso Christian Nodal ya le compuso una canción a su amada Belinda.

Pero esta mañana se volvieron tendencia en Twitter, pues su historia de amor que recién empezó pudo haber llegado a su fin.

El rumor surgió a raíz de que Belinda y Christian dejaron de seguirse en Instagram, incluso el cantante sonorense eliminó las románticas publicaciones que había compartido apenas hace unos días.

Belinda aún mantiene fotos con él, incluso en stories de Instagram hay una donde se ve a Nodal cargarla en los hombros.

Al momento ninguno de los dos coaches de ‘La Voz’ ha emitido algún comentario al respecto.

Apenas este miércoles, la pareja dio varias entrevistas en las que contaron detalles de cómo surgió el flechazo entre ambos. Y hasta hace unas horas, lo más comentado en las redes sociales eran los detalles de su primer beso.

Estábamos ensayando la canción que cantamos juntos, me dijo ‘Vente a mi casa’ y de repente me empezó a cantar la canción que escucharon –en el programa de Azteca– con el piano y entonces yo de ‘Ay, no puedo con el momento’… entonces ya le dije ‘Bueno ya me voy a mi casa’ y de repente me dice ‘No te vas a ir sin que te dé un beso’. Fue una amenaza, me secuestró contra la pared. Y le dije que no y luego le dije que sí. Fue tierno. El primer beso tierno e inesperado”, compartió Belinda en una entrevista para el programa ‘Venga la Alegría’.