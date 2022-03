México.- Thalía es una de las famosas que más contenido comparte a través de sus redes sociales sobre su día a día. En esta ocasión, causó alarma al revelar que se le está desfigurando una parte del rostro, todo por el uso excesivo de su celular.

Fue mediante una transmisión en vivo que la cantante de 50 años de edad confesó a sus seguidores que desde hace meses empezó a notar que su rostro estaba cambiando.

Thalía ha compartido fotos en Instagram en las que aparece al natural./ Foto: Instagram

La esposa del empresario Tommy Mottola, con quien tiene dos hijos, se refirió a que le está saliendo una papada.

“¡Qué p*** con mi papada! ¿Qué voy a hacer con esta papada?”, expresó Thalía con preocupación en un video en vivo.

La actriz de telenovelas atribuyó esta capa de grasa en su cara a la pandemia por Covid-19 y al uso excesivo del celular.

“Yo no sé ustedes, pero con la pandemia y obviamente con estos teléfonos inteligentes me ha salido una papada cañona. Yo también les veo a ustedes unas papaditas que antes no tenían”, aseguró Thalía.

Thalía en una selfie junto a su marido Tommy Mottola./ Foto: Instagram

Después indicó que algo tenía que hacer para remediar su papada, pero que no iba a recurrir a ninguna cirugía estética, aunque tampoco dijo si pasaría menos tiempo viendo su teléfono.

“¿Quién nos va a quitar la papada? ¡No quiero ninguna navaja!”, añadió la artista riéndose.