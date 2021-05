Thalía dice que no habrá serie con Tommy Mottola

EUA.- De nueva cuenta y para los fans que lo esperaban, Thalía descartó la posibilidad de hacer una serie sobre su vida y la de su esposo Tommy Mottola.

Thalía será anfitriona de los Latin Grammy, que rendirá un serio homenaje al género femenino y su música, fue ahí donde se le preguntó sobre esta bioserie.

A pesar de la moda que existe entre las celebridades el mostrar su día a día, Thalía guarda su intimidad para su familia y ella.

Me lo han propuesto desde hace rato, primero fue la de Juan Gabriel, desde aquella época, me andan tratando, proponiendo, pero no, hay cositas que sí se me antojan compartir, otras que no”, dijo.