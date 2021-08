The Beatles regresa al origen con nuevas ediciones del 'Let it Be'

Londres.- The Beatles invita a todos a regresar a Let It Be, el álbum que encabezó las listas de 1970, con una variedad de paquetes de edición especial presentados que Apple Corps Ltd /Capitol/UMe que lanzarán en todo el mundo el 15 de octubre.

Tres cortes de la edición recién remezclada y ampliada debutan en formato digital con el lanzamiento de la pre orden de hoy: "Let It Be" (mezcla estéreo 2021), "Don't Let Me Down" (primera interpretación en la azotea) y "For You Blue" (Get Back LP Mix).

El 2 de enero de 1969, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr iniciaron el año nuevo juntos en un escenario de sonido cavernoso en los Twickenham Film Studios en Londres.

The Beatles se lanzaron a los ensayos de un proyecto previsto para llevarlos de regreso a donde una vez pertenecieron: el escenario.

Durante 21 días, cámaras y grabadoras documentaron casi todos los momentos: primero en Twickenham y luego en el Apple Studio de The Beatles, donde Billy Preston se unió a ellos en los teclados. Juntos ensayaron nuevos temas originales y tocaron canciones antiguas, todas capturadas en vivo y sin adornos.

El 30 de enero, las cámaras y grabadoras rodaban mientras The Beatles, con Preston, realizaban el que iba a ser su último concierto en la fría azotea de su sede Apple Corps de Savile Row ante una pequeña asamblea de familiares y amigos, y cualquier otro que estuviera presente dentro del rango de sus amplificadores transportado por el viento.

La actuación del mediodía detuvo el West End de Londres cuando los cuellos se estiraron hacia el cielo desde las calles, y las ventanas de los edificios vecinos se abrieron para tener una mejor perspectiva. Una ráfaga de quejas por ruido atrajo a los oficiales de policía a la azotea, cerrando el concierto después de 42 minutos.

Disponible en inglés y en nueve ediciones en idiomas internacionales, The Beatles: Get Back es el primer libro oficial independiente a ser lanzado por The Beatles desde el éxito de ventas internacional The Beatles Anthology.

El libro de tapa dura de 240 páginas complementa la serie documental "Get Back" y Let It Be Special Edition con transcripciones de muchas de las conversaciones grabadas de The Beatles en las tres semanas de ensayos y sesiones y cientos de imágenes exclusivas nunca antes publicadas, incluidas fotos de Ethan A. Russell y Linda McCartney.

The Beatles: Get Back comienza con un prólogo escrito por Peter Jackson y una introducción de Hanif Kureishi. Los textos del libro están editados por John Harris. Pre-ordena The Beatles: Get Back:

