León, Guanajuato.- El viaje musical de Ernesto Solís para encontrar su propio sonido culminó con “Samana”, su primer EP con canciones de su autoría que evocan a The Beatles, The Kinks y The Zombies.

Ernesto Solís tiene 33 años y toda una vida por delante para crear mucho rock./ FOTO: Instagram

Aquella lectura de “Siddhartha” que descubrió cuando era niño, fue el preludio para convertirse en lo que siempre soñó.

En entrevista con AM, el compositor originario de León, Guanajuato, comparte su debut con “Samana”, que ya está disponible en Spotify.

‘Samana’ hace referencia a un tipo de monje en la cultura budista. Esa palabra la conocí de chavito por el libro de ‘Siddhartha’ de Hermann Hesse, me gustó mucho el concepto de los monjes que dejan todo y se desprenden de ataduras mundanas para emprender el viaje de autoencontrarse. Es mi libro favorito, yo dejé muchas cosas para iniciar este viaje, es como cabalístico”, explicó Ernesto sobre el título de su EP.

Portada del libro "Siddhartha", del escritor alemán Hermann Hesse./ FOTO: Especial

“Ermitaño Interestelar”, “Resiste”, “CASA” y “Fuera de Control”, son las canciones de “Samana”, una traslación a los años 60, cuando bandas como The Beatles, The Yardbirds y The Rolling Stones, revolucionaron el rock llevando su “ola inglesa” a todas partes del mundo.

Suena completamente clásico, es una mezcla de rock pop. Hay un género que se llama pop barroco, The Beatles tiene esas influencias, The Kinks, The Zombies, Pink Floyd. Me gusta creer que tengo influencias clásicas de la década de los 60 con un twist actual, porque al final ni soy inglés, ni nací en los 60, soy mexicano, nací en León Guanajuato. Siento que se percibe ese sonido, me lo han comentado y es con lo que he crecido”, señaló el músico sobre su estilo.

Paul McCartney, John Lennon, George Harrison y Ringo Starr fueron los integrantes de The Beatles./ FOTO: Especial

Como un producto 100% artesanal es como Ernesto Solís define a “Samana”, pues su elaboración, desde las letras de los temas hasta la producción llevan su sello personal.

El EP lo produje yo, lo grabé yo, tengo un estudio que se llama Sonic Playground, lo tengo en mi casa, empecé a trabajar como autoproductor porque quería tener control creativo total, como músico, productor, ingeniero de mezcla, marketing, todo. Es un producto 100% artesanal, hecho por manos leonesas”, destacó.

Portada del EP "Samana" de Ernesto Solís./ FOTO: Cortesía

Encuentra su camino

Debido a la pandemia de COVID-19, la industria musical se detuvo, pero las ideas de músicos como Ernesto Solís, emergieron aún en los días más difíciles.

El proyecto solista como tal no existía antes de la pandemia, fue resultante de todo el tiempo libre que tuve cuando se paró el mundo, fue que dije ‘vamos a dejar de lado cosas ahorita que se puede’, y empecé a trabajarlo”.

Tal como Siddharta decide ir en busca de su camino, Ernesto Solís decidió reconocer que el suyo ya estaba destinado, solo le faltaba recorrerlo.

Estaba en dos proyectos musicales, tenía otras actividades que me consumían tiempo, las dejé a un lado para encontrar mi sonido, algo que siempre estuve aplazando. Había estado en muchos proyectos como bajista, tecladista, guitarrista, pero nunca me había dado el tiempo de hacerlo a mi manera, de sentarme y decir ‘a ver yo qué traigo, yo qué propongo’ y fue que tomé esa decisión”, compartió.

Ernesto Solís crea su propia música en su estudio Sonic Playground./ FOTO: Cortesía

Rock forever

Con los éxitos de reggaetón dominando las listas de popularidad, pareciera que el rock va perdiendo trascendencia, sin embargo, Ernesto Solís cree en su propio sonido y en que el rock sigue siendo la ‘escuela’ de muchos artistas como las mismísimas Miley Cyrus y Dua Lipa.

Creo que a nivel cultural sí ha bajado mucho la apreciación del rock y los géneros derivados pero no creo que esté muerto, sólo es cuestión de geolocalización porque he tenido la oportunidad de presentarme en algunos lugares fuera del estado y la historia es diferente, hay lugares pequeños donde aún hay una tradición muy rockera, en Norteamérica, en California, Los Ángeles aún hay escena de rock muy fuerte.

Los mismos artistas de pop en Inglaterra tienen esos tintes de rock, Miley Cyrus y Dua Lipa se agarran mucho de esos sonidos que si bien nosotros lo catalogamos como pop o como un género muy comercial, siguen cargando con esa escuela del rock, yo creo que no está muerto como género”, consideró.

Concierto en vivo

Ernesto Solís invita a los fans del rock clásico a ser parte del estreno de “Samana” el próximo sábado 24 de julio, como parte del cierre de la semana cultural de la Universidad Humani Mundial.

Para ir “calentando motores”, el musicómano recomienda escuchar a algunas de sus bandas favoritas, obviamente a la legendaria The Beatles, así como a Kula Shaker y Oasis, estrellas del britpop, ese subgénero de rock alternativo que nació en los años 90, influenciado precisamente por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr.