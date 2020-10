"Tienen prohibido ponerla en pantalla”, Noelia, vetada en Univisión por culpa de Sarita

Ciudad de México.- Jorge Reynoso, esposo y mánager de la actriz Noelia, aseguró que su pareja fue vetada de Univisión.

Mediante una entrevista para el programa de espectáculos ‘Ventaneando’ Jorge comentó que fue intermediario en el pleito de Sarita Sosa con los hijos mayores de José José hace un año, lo que ha causado repercusiones en la carrera de su esposa.

Como bien lo recuerda, durante el peregrinaje de José Joel y Marysol, quienes no lograban situar el cuerpo de su padre, el empresario intervino para que por fin pudieran dar con el paradero de Sarita Sosa.

Para mí en verdad fue un reto muy grande. Me aventé no sabes cuánta cantidad de enemigos con toda esta bola de caníbales y alimañas que se dicen amantes de los mexicanos y que no lo son. La gente no tiene idea de todos los pleitos que yo me aventé”, aseguró Reynoso.