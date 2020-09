¡Tragedia familiar! En 10 días guapo actor de Televisa pierde a sus padres

México.- La pena más grande que le ha tocado vivir al guapo actor de Televisa, Ricardo Franco fue perder a sus papás en 10 días. Su padre murió el pasado 7 de septiembre a causa del Covid-19, y su madre este jueves 17, del mismo mes, luego de permanecer intubada varios días.

Así lo dio a conocer el mismo actor a través de sus redes sociales donde las muestras de apoyo por parte de amigos como Alex Kaffie, David Zepeda, Flavio Medina, Paul Stanley y Julio Camejo, entre otros.

Su padre estuvo internado en la Clínica no.1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Aguascalientes, donde se reportó su deceso. En ese momento el actor no estaba en la ciudad, por lo que recurrió a las redes sociales para intentar hacer presión y evitar que cremaran a su papá.

Así mismo, exigió que el IMSS le realizara una autopsia al cadáver de su familiar.

Nada más quiero que me ayuden a hacer viral esto, no puedo yo ir ahorita para allá porque no hay vuelos. Nada más quiero que me ayuden a hacerlo viral, porque yo no quiero que lo cremen”, pidió a sus seguidores a través de redes sociales esa ocasión.