Tras anuncio de película de Cruella, Maléfica se hace tendencia en redes por este motivo

México.- Apenas se dio a conocer el tráiler y la fecha de estreno de la película ‘Cruella’, la cual protagonizará Emma Stone, en redes sociales se hizo tendencia el nombre de otra villana, Maléfica, para pedirle a Disney no convertir a la primera en buena como hicieron con la malvada de ‘La bella durmiente’.

Cinéfilos expresaron su opinión sobre el tráiler de ‘Cruella’, el cual aplauden, incluso ya quieren ver la película, pero también le piden a Disney no retratarla como buena, como hicieron con Maléfica, quien es villana.

Ay a mi sí me emocionó el trailer de Cruella. Solo espero no me la hagan tan buena como a Maléfica”, escribió el internauta Paco Del Mazo.