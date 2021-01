Tras caso de Nath Campos, youtuber Ixpanea acusa a Yayo Gutiérrez de abuso

Ciudad de México.- Después de que Nath Campos rompiera el silencio y acusara de abuso sexual a Rix, la youtuber Ixpanea decidió denunciar a Yayo Gutiérrez de tomar videos íntimos de ella.

Mediante un video subido a su cuenta oficial de Youtube, Ixpanea detalló que conoció a Yayo hace diez años y que incluso tuvieron ‘sexting’.

Tras hacerse amiga del youtuber, este le confesó que tenía fotos íntimas de una amiga almacenadas y después le reveló que de igual forma tenía un video de ella, por lo que le pidió que lo eliminara, sin embargo, Yayo no accedió.

Me confesó que él tenía una foto de una morra que yo conocía en la preparatoria con la que a veces hablaba. Le dije: '¿De mí no tienes nada?' y me confesó que tenía un video mío… Cuando le pedía una justificación, me dijo que era para masturbarse. Él me prestó su laptop y a mí se me ocurrió poner 'ix.mov' y cuando puse eso el video apareció, o sea, él tenía un backup no solamente de mi video sino de una carpeta que se llamaba 'Fun' y tenía muchísimas carpetas con nombres de chicas", aseguró.