Tras lamentar masacre en México, Salma Hayek prefiere no difundir malas noticias

CDMX.- Salma Hayek no suele opinar sobre los problemas en México, mucho menos en las redes sociales, para no darle mala imagen al País.

La actriz, que se encuentra en México promocionando la seria de Netflix "Monarca" -de la cual es productora-, señaló que está al pendiente de lo que ocurre en el País, pero prefiere no darle más reflectores en sus redes sociales a las malas noticias.

¿Qué es lo mejor que puedo hacer por México? No enojarme y decir: la violencia aquí, los feminicidios, todo me preocupa. Si yo lo pongo, no van a hacer nada por un post en México, sólo se van a enterar en el resto del mundo".