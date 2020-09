Tras ser hospitalizada por Covid-19, Andrea Legarreta regresa a su casa

Ciudad de México.- La conductora mexicana, Andrea Legarreta, informó que ya regresó a casa tras ser hospitalizada y está mejorando del coronavirus (Covid-19).

Hace dos días la conductora compartió un video en su cuenta oficial de Instagram en donde se podía observar como era trasladada en el hospital en una cápsula, esto después de haber dado positivo a Covid-19 y haber presentado síntomas más graves de la enfermedad.

Ahora la conductora del programa matutino ‘Hoy’ decidió compartir en esta misma red social una buena noticia, pues ya se encuentra en casa.

Así mismo, agradeció en repetidas ocasiones a Dios por su mejoría y a los fans porque están al tanto de ella.

Día a día mejorando... Mis pulmones están desinflamando y al ser una neumonía leve que está cediendo, me dejaron venir a casa a continuar con el tratamiento.. También es una buena noticia que al ser neumonía leve, me dicen los doctores mis pulmones no tendrán secuelas negativas ni daño. ¡Gracias a todo el personal de los hospitales! Son unos Guerreros que merecen nuestra admiración, reconocimiento y respeto", aseguró Legarreta.