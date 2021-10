Estados Unidos.- Luego de diez años de matrimonio, en mayo del 2019 se anunció la separación formal entre Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto. En aquella ocasión no corrieron muchos rumores pues el más fuerte era que su unión debía más a un acuerdo político.

Tras años su separación, esta semana trascendió una declaración de una de las amigas de la famosa actriz de Televisa, quien reveló a un programa de espectáculos, que la propia Angélica Rivera le aseguró haber estado realmente enamorada del expresidente de México.

La íntima amiga también dijo que "La Gaviota" además sufrió de desamor durante su los diez años de matrimonio que vivió junto al también exgobernador del Estado de México.

La famosa amiga que rompió su silencio es Aylín Mujica, actual conductora del programa de espectáculos de Telemundo, Suelta La Sopa, quien se atrevió a dar detalles sobre lo que se vivía al interior del matrimonio entre Rivera y Peña Nieto.

Mujica aseguró que su amiga “Gaviota” sufrió durante mucho tiempo por estar enamorada de Enrique Peña Nieto.

Al parecer la también protagonista de "La Dueña" optó por no hablar nada respecto a su matrimonio ni revelar el más mínimo detalle de todo lo que vivió junto al ex mandatario, pues según la actriz cubana hubo mucho sufrimiento al lado de su pareja.

Incluso después que su ex marido hiciera público que inició una relación con la modelo de San Luis Potosí, Tania Ruiz.

Todo este tema se retomó luego de que Peña Nieto y Tania Ruiz fueran la comidilla durante sus vacaciones en Roma, por lo que Aylín Mujica tomó la batuta y defendió a su amiga cercana, revelando que ella conocía muy de cerca el dolor que le provocó aquella relación.

Es muy difícil estar criticando, cuestionando y juzgando si no estuviste cerca”, dijo Mujica, y aseguró que pocos conocían su sufrimiento: “(Angélica Rivera) me lo dijo a mí, ‘Sí me enamoré de Enrique y nadie sabe lo que yo sufrí’, y lo que sigue sufriendo, me imagino, porque es un dolor que todavía tiene”, reveló.