México.- Cada vez son más los escándalos que se viven dentro del reality de Telemundo, ‘La Casa de los Famosos’. Esta vez Alicia Machado opinó sobre la situación que enfrenta a Marjorie de Sousa y Julián Gil por la convivencia con su hijo Matías Gil.

Los actores Marjorie y Julián llevan más de tres años en disputa, pues Marjorie de Sousa no permite que Julian vea a su hijo, incluso ganó la custodia completa del menor.

Mientras Machado se bronceaba junto a Cristina Eustace, cuando comenzaron a intercambiar opiniones sobre el lío, Alicia externó su postura sobre la situación y lanzó fuertes comentarios en contra de la actriz de Televisa, mostrando su apoyo a Julian Gil.

No le puedes quitar a un hijo el derecho de tener a su papá... Así el papá sea lo que sea. Y el cuento que yo me sé, porque soy amiga de la otra parte, más los cabos que uno ata y lo que yo he visto... y la trayectoria que me sé de esta señora, es que, ‘o es conmigo o es con nadie’”, dijo Machado.

La ex Miss Universo asegura que la actriz de “La desalmada” tiene una pareja de mucho poder económico, quien le ha pagado los abogados durante el juicio contra el padre de su hijo.

La venezolana continuó sus comentarios hacia de Sousa y aseguró que todo esto que dijo lo volvería repetir frente ella, pues no tiene nada que perder, dado que su relación no es de amistad e incluso Marjorie ‘la detesta’.

No puede ser que tu egolatría y tu ped* te enferme de esa forma, porque eso es lo que ella tiene, no tiene nada más. Perdón, total y ella me detesta, así que no hay ped*, me vale madr*”, concluyó.